16:59 15 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина чешет голову

Почему люди чешутся, когда нервничают, выяснили британские ученые

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Многие считают нервную чесотку обычным расстройством психики, однако исследователи опровергли эти доводы

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Люди и приматы начинают чесаться в напряженной и нервной обстановке, чтобы дать знать окружающим о своем беспокойстве, сообщает Sputnik Кыргызстан.

К такому выводу пришли британские ученые по результатам исследования, статья о котором опубликована в журнале Scientific Reports.

Специалисты из Университета Портсмута в Великобритании наблюдали за тем, как ведут себя 45 макак, которые живут в одной стае у берегов Пуэрто-Рико. Они обратили внимание, что обезьяны начинают чесаться, чтобы продемонстрировать альфа-самцу или доминирующей самке, что боятся их. Благодаря этому поведению число конфликтов резко снижалось.

"Чесотка может быть признаком социального стресса, и потенциальные агрессоры могут отказываться от нападения на особей, находящихся в подобном состоянии. Стресс заставляет людей и животных вести себя непредсказуемо или ухудшает общее состояние здоровья, что может сделать нападение на них опасным для "агрессора" либо совершенно ненужным", — отметил исследователь Джейми Уайтхауз.

Ученые утверждают, что чесотка не раз помогала людям и приматам предотвращать возможные конфликты.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Хода нет!

    Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Книжный экстремизм

    В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Арифметика ЕАЭС

    Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.

  • Ситуация в сирийском городе Алеппо
    Три плюс один

    Результатом переговоров по Сирии в Астане может стать запуск четвертой зоны деэскалации конфликта в сирийском Идлибе.

  • Пленарное заседание Госдумы РФ
    Чекисты и сторожа

    Чем занимались кандидаты в президенты Кыргызстана до того, как решили побороться за главный политический пост страны?

  • Учения Запад-2017 с 14 по 20 сентября на территории Беларуси и России
    Места в партере

    Главная интрига второго дня совместных белорусско-российских учений – на каких полигонах будут следить за их ходом Александр Лукашенко и Владимир Путин.

  • Голосование в Сейме, архивное фото
    Языковая удавка

    Латвийский сейм поддержал ужесточение наказания за нарушения в сфере государственного языка и циничное использование русской речи.

  • Толстая книга, архивное фото
    Книжные войны

    Военное ведомство Литвы сочло книги трех российских авторов фальсификацией истории страны и ограничило их попадание в библиотеки.

  • Здание ООН
    Обсудим позже

    ООН отложила рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи организации пункта о выводе иностранных войск из Приднестровья.

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Хода нет!

    Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Книжный экстремизм

    В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Арифметика ЕАЭС

    Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Самолет из бутылки
Как сделать самолет из бутылки
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia