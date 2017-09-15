Почему люди чешутся, когда нервничают, выяснили британские ученые

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Люди и приматы начинают чесаться в напряженной и нервной обстановке, чтобы дать знать окружающим о своем беспокойстве, сообщает Sputnik Кыргызстан.

К такому выводу пришли британские ученые по результатам исследования, статья о котором опубликована в журнале Scientific Reports.

Специалисты из Университета Портсмута в Великобритании наблюдали за тем, как ведут себя 45 макак, которые живут в одной стае у берегов Пуэрто-Рико. Они обратили внимание, что обезьяны начинают чесаться, чтобы продемонстрировать альфа-самцу или доминирующей самке, что боятся их. Благодаря этому поведению число конфликтов резко снижалось.

"Чесотка может быть признаком социального стресса, и потенциальные агрессоры могут отказываться от нападения на особей, находящихся в подобном состоянии. Стресс заставляет людей и животных вести себя непредсказуемо или ухудшает общее состояние здоровья, что может сделать нападение на них опасным для "агрессора" либо совершенно ненужным", — отметил исследователь Джейми Уайтхауз.

Ученые утверждают, что чесотка не раз помогала людям и приматам предотвращать возможные конфликты.