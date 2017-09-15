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Города мира. Каракас

Из-за санкций США Мадуро продлил режим ЧП в экономике Венесуэлы

© Sputnik. Сергей Мамонтов
Новости
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Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы, согласно которым американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Венесуэле пришлось продлить действие режима чрезвычайного положения в экономике страны еще на 60 дней из-за "финансовой блокадой США", говорится в опубликованном в издании Gaceta Oficial тексте указа президента Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.

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"Введенная США финансовая блокада… направлена на подрыв функционирования и управления национальной нефтяной компании страны (PDVSA) … негативным образом сказывается на населении Венесуэлы и ее главном источнике дохода с тем, чтобы исполнительная власть предприняла срочные, решительные, исключительные и необходимые меры для обеспечения полного осуществления прав граждан, сохранения внутреннего порядка, обеспечения своевременного доступа к товарам, услугам, продовольствию, лекарствам и другим основным продуктам", — говорится в заявлении.

Это уже девятое продление действия ЧП в экономике, введенного в январе 2016 года. Данный инструмент дает возможность президенту принимать необходимые меры для обеспечения прав населения и внутреннего порядка в Венесуэле. Также документ предполагает возможность ограничения конституционных гарантий граждан в случае необходимости.

Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.




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