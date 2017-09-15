Вне конкурса: как МОК выбрал сразу две столицы Олимпиад

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Международный олимпийский комитет пошел на то, чтобы сразу решить вопрос о двух столицах Олимпиад – 2024 и 2028 года – потому что не хотел терять таких хороших кандидатов, как Париж и Лос-Анджелес, нет сомнений, что они сумеют провести соревнования на хорошем уровне, заявил "Р-Спорт" почетный член МОК Виталий Смирнов.

Париж был объявлен столицей летних Олимпийских игр 2024 года, Лос-Анджелес примет летнюю Олимпиаду-2028, соответствующее решение принято на сессии МОК в Лиме (Перу) 13 сентября. Впервые в истории Олимпийских игр столица очередных соревнований была выбрана за 11 лет до их проведения.

"По поводу Парижа решение ожидаемы, они не раз заявлялись, и Лос-Анджелес тоже. МОК, конечно, жаль терять такие кандидатуры. И тот и другой город обладают хорошей инфраструктурой, поэтому МОК пошел на то, чтобы сразу решить вопрос о двух кандидатурах — на 2024 год и 2028 год", — сказал Смирнов.

"Париж уже проводил Олимпийские игры и претендовал на их проведение. Лос-Анджелес для нас интересен тем, что СССР в 1932 году еще не состоял в олимпийском движении, и мы не могли участвовать в Играх в Лос-Анджелесе, а в 1984 году не смогли туда отправить команду по известным причинам", — добавил он.

Впервые столицы Олимпиад были утверждены не по итогам голосования (по итогам одного или нескольких этапов выборов, как ранее). Делегаты утвердили столицы Игр, заключив трехстороннее соглашение — между МОК и национальными олимпийскими комитетами Франции и США соответственно. Напомним, Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. 31 июля было объявлено, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028. В июле 2017 года МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес не будут участвовать в голосовании, каждый город получит по Олимпиаде.

Как Париж и Лос-Анджелес остались без конкурентов

Прием официальных заявок на право проведения летних Игр-2024 проходил с 15 января по 15 сентября 2015 года. И в этот период, помимо Парижа и Лос-Анджелеса, свое желание провести Олимпиаду подтвердили еще три города — немецкий Гамбург, венгерский Будапешт и американский Бостон. Но они не смогли дойти до финальной стадии голосования.

Первым отказались власти Бостона. Жители города не поддержали решение Национального олимпийского комитета провести Игры, и в предвыборную борьбу вступил Лос-Анджелес.

Несогласие жителей с решением руководства городов принять Игры 2024 года стало камнем преткновения и для инициативы заявочных комитетов национальных олимпийских комитетов Германии и Венгрии. В Гамбурге от идеи провести Олимпиаду отказались после референдума в ноябре 2015 года, а в Будапеште в феврале 2017 года — после многотысячной петиции граждан против проведения Игр.

После этого в списке претендентов остались лишь Париж и Лос-Анджелес.

В июне исполком МОК обсудил процедуру выбора столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов. И было формально предложено определить места проведения Игр на сессии МОК в Перу. В июле 2017 года эта идея была официально одобрена, а в конце месяца Лос-Анджелес объявил о том, что снимает свою кандидатуру на Игры-2024, претендуя лишь на Олимпиаду-2028.

Беспроигрышная ситуация

Глава МОК Томас Бах назвал беспроигрышной ситуация двойное распределение хозяев летних Олимпийских игр.

"Это историческое двойное распределение хозяев летних Олимпийских игр — выигрышная ситуация для Парижа, Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить решение лучше. Стабильность в вопросе мест проведения Олимпийских игр для спортсменов со всего мира на следующие 11 лет — это нечто экстраординарное. Это два больших города из двух великих стран с богатой олимпийской историей", — заявил Бах.