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Старейший в мире кот по кличке Мускат

Самый старый кот умер в 32 года в Великобритании

© Фото: аккаунт Westway Veterinary Group в сети Facebook
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Секрет долгой жизни кота, по мнению его хозяев, заключался в том, что не он был их домашним животным, а они были его питомцами.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. 32-летний кот по кличке Nutmeg (Мускатный орех) умер в Великобритании в возрасте 32 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание North News.

По информации газеты Daily Mail, хозяева кота привезли его в ветеринарную клинику в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-восточном побережье Великобритании из-за затрудненного дыхания. В клинике у животного случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его.

Британцы Лиз и Иэн Финлэй взяли кота к себе домой в 1990 году, на тот момент ветеринары определили его возраст в пять лет. Хозяева отмечают, что очень скучают по питомцу, и с его уходом в их жизнях образовалось пустое место.

Секрет его долгой жизни, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным.

"Мы были его питомцами, и он никогда не давал нам забыть об этом", — заявляют хозяева.




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