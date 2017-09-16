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Заседание Совета Безопасности ООН

Постпред РФ при ООН: вокруг КНДР стороны должны прекратить угрозы

© Sputnik. РИА Новости
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Незадолго до новых ракетных испытаний КНДР в пятницу 15 сентября, СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ситуации вокруг Корейского полуострова все стороны должны прекратить взаимные угрозы, сообщает РИА Новости

В пятницу вечером Совет Безопасности ООН провел внеочередное заседание в связи с новым ракетным испытанием КНДР.

Баллистические ракеты в Пхеньяне
© AP Photo. Wong Maye-E
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"Во-первых, мы полагаем, что все угрозы, испытания, ракетные пуски и взаимные угрозы должны быть прекращены, и мы должны начать значимые переговоры", — заявил российский постпред по итогам консультаций.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 06.57 (00.57 мск), в промежуток с 07.04 (01.04 мск) до 07.06 (01.06 мск) перелетела через территорию Японии и в 07.16 (01.16 мск) упала в 2,2 тысячи км от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.




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