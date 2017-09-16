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Вайолет Мосс Браун (в центре), 16 апреля 2017 года

Умерла старейшая жительница Земли

© AP Photo. Raymond Simpson
Новости
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Мосс-Браун была старейшим верифицированным жителем планеты с 15 апреля текущего года. Сейчас самым старым человеком на Земле является японка Наби Тадзима – ее возраст на данный момент составляет 117 лет и 43 дня.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. На Ямайке в возрасте 117 лет умерла самая старая жительница планеты, Вайлет Мосс-Браун (Violet Mosse-Brown), заявил премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем  Twitter, сообщает РИА Новости.

"Наш старейший человек на Земле Вайлет Мосс-Браун скончалась. Ей было 117 лет. Покойся с миром Мосс-Браун", — написал Холнесс в своем официальном аккаунте.

Вайлет Мосс-Браун официально получила звание старейшей 15 апреля этого года, когда, также в возрасте 117 лет скончалась жительница Италии Эмма Моран.

Ранее ученые из Нидерландов назвали "предельный возраст" человека, сообщает официальный сайт Тилбургского университета.

Специалисты, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет, установили, что максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, в то время как у женщин — 115,7 года.

Сейчас самым старым человеком на Земле является японка Наби Тадзима – ее возраст на данный момент составляет 117 лет и 43 дня. Бабушка из Японии имеет девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.




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