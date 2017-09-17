Создатели "Игры престолов" запутают зрителей разными финалами

Создатели сериала "Игра престолов" снимут несколько версий его концовки, чтобы зрители не доверяли спойлерам.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Утечка фотографий со съемок шестого сезона "Игры престолов", благодаря которым зрители узнали, что Джон Сноу на самом деле не умер, заставила создателей сериала задуматься о том, как избежать появления спойлеров в новом сезоне, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на Independent.

По данным издания, продюсеры планируют снять сразу несколько финальных сцен восьмого сезона, который станет заключительным в этой саге, за которой во всем мире следят вот уже шесть лет.

Американская телевизионная сеть HBO готова потратить немало усилий, не говоря уже о деньгах, чтобы зрители до последнего момента оставались в неведении относительно того, чем закончится сериал.

"Вы вынуждены это делать в продолжительных по времени телепроектах. Потому что пока вы что-то снимаете, люди начинают узнавать. Поэтому они (HBO – ред.) собираются снять несколько версий (финала – ред.), чтобы зрители до самого конца не знали, какой из них окончательный", — заявил программный директор HBO Кейси Блойс.

На самом деле, компания HBO уже делала это и раньше, отмечает газета. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, ранее рассказал, что провел на съемочной площадке 15 дополнительных часов, снимаясь в "фейковых" сценах для седьмого сезона.

Выход восьмой сезона "Игры престолов" планируется на конец 2018-начало 2019 года.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.