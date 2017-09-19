Почему "Игра престолов" удовлетворяет наши потребности: 5 причин

"Игра престолов" стала настоящим телевизионным феноменом — каждую серию шестого сезона посмотрело около пяти миллионов зрителей. По мнению австралийского портала The Conversation, сериал удовлетворяет более глубокие и фундаментальные потребности человека, чем желание заглянуть в спальни и прогуляться по местам сражений, нарисованным воображением автора Джорджа Мартина.

Вместе со специалистами из европейской бизнес-школы ESCP Europe и лондонской Бизнес-школы имени Джона Касса The Conversation опросил 55 человек из 14 стран, чтобы понять, какие психологические нужды удовлетворяет сериал и какие сюжетные линии больше всего нравятся зрителям "Игр престолов".

В результате исслежования были обнаружены пять ключевых мотивов, о которых сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ИносМИ.

Понять внешний мир

В "Игре престолов" показана жизнь людей в отдаленных местах и временах: скандинавские викинги (железнорожденные из Железных островов), Чингисхан и монголы (воины-кочевники дотракийцы, не разлучающиеся со своими конями). Мы заглядываем на Невольничий берег Африки (бухта Работорговцев) и осматриваем торговые города Средиземноморья и Ближнего Востока (Вольные города Лис, Браавос, Пентос, Норвос и Мир).

Сюжет "Игры престолов", по словам Мартина, вдохновлен Войной роз, которая шла с 1455 по 1485 год между двумя группами английской знати, Ланкастерами и Йорками. В сериале эта кровавая история трансформировалась в противостояние двух главных противоборствующих домов, Ланнистеров и Старков.

Людям важно знать, что в мире есть смысл, поэтому они его создают. Как сказал американский ученый Атинодор Кронис, посетители таких мест как поселок Геттисберг, где произошла одна из решающих битв Гражданской войны в США, хотят своими глазами увидеть исторические места, сопоставить увиденное с тем, что знали раньше, заполнить пробелы в знаниях и погрузиться при помощи воображения в историю.

То же самое можно сказать об "Игре престолов" и Войне роз. Мы смотрим, как проблемы социального и финансового неравенства, в сочетании с недальновидностью и неэффективным, слабым правлением политических лидеров, приводят к конфликтам, борьбе за власть и войнам.

Понять внутренний мир

Если человек пережил какое-то событие или испытал определенные эмоции, это не значит, что ему легко их проинтерпретировать. Вымышленные истории помогают понять собственный опыт. Например, некоторые люди смотрят "Игру престолов", потому что внутреннее противостояние добра и зла в Тирионе Ланнистере им ближе, чем, например, противостояние героических эльфов и злых орков во "Властелине колец".

© Sputnik / Томас Тхайцук "Игра престолов" под звездным небом

Еще одна причина, по которой люди смотрят "Игру престолов" — любимые герои, которые могут погибнуть. Ходор, слуга молодого Брана Старка, не был главным героем, но многие любили его за доброту. Ходор служил своему хозяину до самой смерти. Нам всем нужен такой Ходор.

Исследовать внешний мир

Речь идет не о понимании внешнего мира, а об исследовании. Человеку важно понимать не только собственные убеждения, желания, намерения и перспективы, но и то, чем они отличаются от убеждений, желаний, намерений и перспектив других людей. Такие произведения как Игра престолов, позволяют не только понять себя, но и лучше понять других.

Некоторые настолько серьезно к этому относятся, что посещают места, где снимался сериал. Например, хорватский Дубровник, чьи стены фигурируют в сценах с Красным Замком и Королевской Гаванью. Еще одно популярное направление — марокканский город Варзазат (в сериале — Юнкай). Исландия послужила площадкой для съемок Земель за Стеной. В Северной Ирландии снимали Черный Замок, Ваес Дотрак, Винтерфелл и другие локации.

Путешествие по местам съемок "Игры престолов" — настоящее исследование.

Убежать от проблем

Еще одна важная потребность — вырваться из повседневности. Люди не могут избавиться стремления к эскапизму. Игра престолов всегда поможет, если вы хотите не думать о собственных делах.

Этот сериал хорошо помогает убежать от проблем. Как минимум, забыть о них на время. Фанаты написали огромное (даже пугающее) количество собственных историй на тему "Игры престолов", где четко прослеживается желание убежать от повседневности.

Но будьте осторожны: погружением в фанфикшн часто оправдывают собственное бездействие и отрицание проблем. Одна 39-летняя француженка, которая участвовала в нашем опросе, страдала алкоголизмом. Чтобы справиться с тягой к алкоголю, она начала смотреть фильмы ужасов. Иными словами, заменила одну зависимость на другую. Эскапизм — это откладывание собственных проблем на потом. В результате они попросту не решаются.

© AP Photo. HBO, Helen Sloan Создатели "Игры престолов" запутают зрителей разными финалами

Преодолеть одиночество и страдания

Но бывают и такие случаи, когда люди с помощью выдуманных историй лечат собственные раны, включительно с чувствами грусти, стыда и вины. Одна 80-летняя ирландка рассказала, что Дэвид Копперфильд помог ей справиться болью из-за потери матери.

"Игра престолов" может использоваться в разных вариациях. Переезд Арьи Старк на Эссос — хороший пример того, как справляться с одиночеством. Ее история — напоминание о том, что всегда есть люди, которым сложнее, чем тебе.

Эпизод, в котором Санса Старк спускает на Рамси Болтона голодных собак — пример мести жертвы сексуального насилия своему обидчику. Тирион, тем временем, напоминает нам, что не стоит винить себя за неразбериху, в которую погрузился мир.

Первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс ссылался на «Игру престолов» в своем выступлении для Google: "Запутанно и эпично. Это история о хорошем и плохом, но не в черно-белом цвете. Игра престолов — о вызовах… Прямо как современный мир".

Иными словами, "Игра престолов" — идеальная метафора к современному обществу. Наше время — это время вызовов. Зима, конечно, близко, но, в то же время, это шанс показать свою силу: как и дом Старков, мы лучше всего проявляем себя, когда нам брошен вызов.