Ураган "Мария" в Атлантическом океане максимально усилился

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до максимальной - пятой категории

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает РИА Новости.

Стихия приближается к островам Карибского бассейна.

Национальный центр ураганов США предупреждает, что ураган стал "чрезвычайно опасным". Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.

Ранее в понедельник максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен из-за урагана во французском заморском департаменте Мартинике.

Глава США Дональд Трамп уже ввел режим ЧС на заморских американских территориях — Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.

При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.