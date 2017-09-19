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Ураган надвигается на пляж в Карибском море

Ураган "Мария" в Атлантическом океане максимально усилился

Lionel CHAMOISEAU / AFP
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Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до максимальной - пятой категории

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает РИА Новости. 

Стихия приближается к островам Карибского бассейна.

Национальный центр ураганов США предупреждает, что ураган стал "чрезвычайно опасным". Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.

Ранее в понедельник максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен из-за урагана во французском заморском департаменте Мартинике.

Глава США Дональд Трамп уже ввел режим ЧС на заморских американских территориях — Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.

При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.




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