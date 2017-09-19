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Смайл

Смайлик: забавный символ, или часть речи

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Эмотикон, более известный как смайлик, празднует свое 35-летие. Сегодня сложно представить себе сетевое общение без использования смайликов, а также других графических изображений, которые "выросли" из сочетания скобок и двоеточий. В чем секрет смайлов и какую роль играют эти забавные символы?

Что произошло с парой точек, тире и скобкой за 35 лет читайте в материале Sputnik Казахстан.

Точка, точка, запятая

Как известно, автором аутентичного смайлика является профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман. Шел 1982 год, электронная переписка приобретала все большую популярность, и в ученых кругах всерьез обсуждался вопрос о том, как показать эмоциональную окраску того или иного сообщения, в частности подчеркнуть, что месседж носит юмористический характер.

Тогда Скотт Фалман отправил сообщение на местную электронную доску объявлений, через которую общались сотрудники университета. Вот так оно выглядит в оригинальном виде:

"19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(" 

"Предлагаю следующую последовательность символов для маркировки шутки :-) Читать следует сбоку. Чтобы отметить то, что не является шуткой, самый оптимальный способ. На самом деле, учитывая современные тенденции, можно использовать :-(", — написал Фалман.

Составленные из математических символов, а также букв и цифр смайлики впоследствии перекочевали в SMS-сообщения, а также подвергались различным модификациям: сначала усложнялись, а затем упростились до единственной скобки. Наглядно "эволюцию" можно изобразить так: ":-)" ":)" ")" 

C развитием графического оформления чатов, форумов, а также развития мобильных телефонов и смартфонов, менялись и смайлики: точки и черточки были нарисованы в виде классических желтых "колобков", появившихся еще в 70-е, но тогда изображение улыбающегося лица использовалось как товарный знак.

Затем "колобки" начали двигаться – пришла анимация, сначала двумерная, а потом и трехмерная. Линейка смайликов расширялась – теперь их изображали уже любой формы и вида. Эпоха смартфонов принесла моду на эмодзи и графические изображения вообще всего на свете – то, что сейчас в шутку называют "наскальной живописью XXI века".

Смайлик в тюбетейке

Попытки внедрить "казахские" смайлики появились с развитием Казнета. Уже в начале 2000-х на местных форумах можно было увидеть смайлики в тюбетейке или узнаваемой шапке-қалпақ.

Первый полноценный набор отечественных эмодзи под названием "Казахстанская действительность" появился сравнительно недавно – в марте 2016 года. И стал подарком "Ракетной фирмы" к Наурызу.

А затем перекочевали в мессенжер "Телеграм" в виде стикеров.

Прямая речь − специалисты о смайликах

Некоторые считают смайлики и использование графических символов в текстовых сообщениях баловством, а злоупотребление и вовсе осуждают. Однако смайлы прочно вошли в письменную речь и всерьез изучаются современными науками о языке.

Смайлы – ожившие междометия

Филолог, переводчик, публицист Анатолий Черноусов подчеркивает, что смайлы позволяют лучше отразить палитру чувств пишущего:

"Смайлы возникли как замена прежнему описательному выражению эмоций на письме. До появления смайлов человек мог написать, что ему от того-то было грустно или весело, мог написать, каким смехом он смеялся, или каким слезами плакал. В конце концов, всегда можно было использовать междометия. Кстати, междометия вульгарней описательного способа, а смайлы в этом смысле — ожившие междометия.

Кроме того, современные науки о языке изучают смайлы и как знаки препинания, позволяющие отразить настроение пишущего лучше традиционной и довольно бедной палитры привычных знаков. Более того, прежние и новые знаки препинания уже начинают выстраиваться в новую систему. 

И хотя тут еще все зыбко, я могу привести такой пример из своих наблюдений. Представьте, что вы делаете кому-то небольшой выговор и завершаете его парой-тройкой скобочек. Что понимает ваш собеседник? Что вы, конечно, недовольны, но не сердитесь особо. А если то же самое предложение закончить одной скобкой? Вроде как легко и даже устало улыбнулись, и уже момент напряженнее, чем в случае с несколькими скобками. А уж если вы закончили разнос точкой — тут все серьезно.

Логотип Apple.
© AFP/ JEWEL SAMAD
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Смайлы, хотим мы того или нет, все прочнее входят в нашу жизнь. Молодые люди уже давно используют их даже в тех редких случаях, когда пишут записки от руки. А тем временем волны развития современных коммуникаций приносят нам все новые внеязыковые средства общения, которые, однако, встраиваются в текст. Гифки, аудио, видео — все это становится частью общения — пока только в сети — и нам придется с этим считаться.

Смайлики-синонимы и смайлики-антонимы

Филолог и редактор Элина Мельникова предлагает взглянуть на смайлы с точки зрения языка и той роли, которую они играют:

"Смайлики в сетевом общении выполняют роль междометий, интонационных конструкций, используются в качестве альтернативы словам, словосочетаниям, предложениям. Можно сказать, что смайлики — единицы двух уровней: номинативного и коммуникативного. Используются они, во-первых, с целью речевой экономии, во-вторых, с развлекательной целью, в-третьих, в целях конфиденциальности – шифрация и дешифрация сообщения", — поясняет Элина Мельникова. 

Обойтись без смайликов можно, конечно, но зачем?  Законы и ритм сетевого общения требуют употребления удобных средств. Такими средствами стали смайлики — универсальные международные единицы общения. 

Совокупность смайликов — это знаковая система, как азбука Морзе, как дорожные знаки, как язык жестов. Язык смайликов может развиваться как обычный язык общения (расширение словарного состава, заимствования, аналитизм, дальнейшее упрощение и прочее. Сейчас в языке смайликов мы можем наблюдать явление синонимии, а также антонимии.

Лайки с эмоциями в Facebook.
© Sputnik.
Facebook разнообразил "лайк" "грустью", "злостью" и другими эмоциями

Лексически, если можно так сказать, этот язык очень развит, также есть и стилистическая дифференциация. Возможно, следует ожидать грамматического развития. 

Воспринимайте смайлы как сленг

Павел Баников, филолог, поэт, редактор factcheck.kz, отмечает, что общение в социальных сетях, где чаще всего и используются смайлики, является аналогом разговорной речи, а потому внедрение графических эмоций – закономерно.

"Смайлики раздражают многих, но не большинство. Большинство с удовольствием ими пользуется, и это вполне себе грамотные люди. Дело в том, что территория соцсетей и чатов, а также форумов, комментариев в блогах – это территория устной речи. Я немного упрощаю, но в целом это именно так. Просто в связи с доступностью грамоты и доступа к Сети эта "псевдоустная" речь записывается. 

Смайлы часто замещают неязыковые средства общения − мимику, жесты − тем самым они в идеале должны сделать наше сообщение более понятным. И хотя в последнее время заметна не массовая, но четкая тенденция к замене ряда слов смайлами, что некоторые клавиатуры и мессенджеры предлагают на уровне автозамены, я не думаю, что такой способ письма станет нормой в Сети в целом — он усложняет акт коммуникации, а для живой и быстрой речи это минус. 

Бояться засилья смайлов, и уж тем более целенаправленно с ними бороться, не стоит — воспринимайте это как сленг или арго — в радикальных проявлениях, в Инстаграме, например. Едва ли запись подобная такой   — способна стать достаточно устойчивой за пределами породившего ее сообщества".




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