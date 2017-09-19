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Алисией Вискандер

Новой Ларой Крофт стала Алисия Вискандер

© AFP/ FILIPPO MONTEFORTE
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Новый фильм о "расхитительнице гробниц" выйдет на экраны 15 марта 2018 года, первый постер вызвал множество негативных отзывов.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Вышел тизер нового фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" с обладательницей Оскара, актрисой Алисией Вискандер в главной роли, сообщает Spitnik Беларусь.

Лара Крофт — вымышленный персонаж ряда компьютерных игр, комиксов и фильмов. На большие экраны героиня, которую часто называют "женской версией Индианы Джонса", вновь вернется весной 2018 года.

На этой неделе кинокомпания MGM представила первый тизер нового фильма о Ларе Крофт. Главную роль в картине исполнила шведская актриса Алисия Вискандер, которая получила несколько лет назад "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Девушка из Дании".

Также публике был представлен и первый постер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт", однако в социальных сетях он вызвал скорее негативные реакции из-за неудачной ретуши и чрезмерно "удлиненной" шеи актрисы.

На большие экраны новая лента о Ларе Крофт выйдет 15 марта 2018 года.

В предыдущих экранизациях игр, которые вышли в начале "нулевых", главную роль исполняла Анджелина Джоли. В прокате ленты не были сверхуспешными, а отзывы на картины были преимущественно негативными.




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