iPhone X в России оказался одним из самых дорогих в мире‍

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Цена на смартфон iPhone X в магазинах России стала одной из самых высоких в мире, пишет ПРАЙМ со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Российскому поклоннику продукции американского бренда придется отдать за новейший смартфон 79 990 рублей минимум, отмечается в сообщении.

Обогнали Россию по дороговизне нового гаджета, который, напомним, обладает функцией распознавания лица владельца, только три страны. Это Венгрия, Италия и Индия.

Во время презентации на прошлой неделе в штате Калифорния глава компании Apple заявил, что цены на iPhone X составят от $999.

По мнению экспертов, даже озвученная производителем цена на смартфон сильно превышает себестоимость гаджета: подсчитав стоимость всех компонентов iPhone X, специалисты пришли к выводу, что стоимость телефона без учета расходов американской корпорации составляет $412.