Специалист прогнозирует рост курса биткоина до 10 тысяч долларов за монету

Запретить криптовалюты уже не получится, отметил консультант по криптовалютным рынкам Александр Григорьев, комментируя скорый запрет на криптовалютные операции в Китае.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Как отметил специалист в интервью Sputnik Эстония, после сообщения о прекращении операций с виртуальными валютами на китайских биржах недозрелый пока рынок криптовалют продемонстрировал снижение. Упал в цене лидер рынка — биткоин. За ним следом последовали все остальные криптовалюты. Собственно, как пояснил специалист, это классический вариант реакции рынка на новости.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Глава Минкомсвязи России не намерен вкладываться в биткоин

"Китай борется, как умеет, с утечкой капиталов. Поскольку финансовый рынок Китая огромен, отток капитала достаточно существенен. Кроме того, есть версии, что у Китая были свои проекты по национальной криптовалюте. Видимо, это не так просто даже не столько в техническом плане, сколько в формальном плане. Возможно, все эти факторы сообща привели к такому решению Китая о запрете операций с биткоин", — считает Григорьев.

По словам специалиста, основной рынок криптовалют сосредоточен в Азии. Теперь, на фоне китайского запрета на биткоин Япония и Корея дают криптовалюте зеленый свет. "В Японии "вхождение" биткоина в народные массы идет очень активно семимильными шагами", — уточнил Александр Григорьев.

Как писал ранее Sputnik Эстония, на текущей неделе КНР планирует полностью запретить все сделки между частными лицами, а также заблокировать сайты всех крупных международных бирж, торгующих виртуальными валютами.

Десять тысяч за одну монету

По его мнению, процессы с криптовалютой начинают принимать стихийный, трудно прогнозируемый характер. И если поначалу криптовалюта представляла собой свободный логичный инструмент, то теперь, при попытках взять ее под контроль и начать регулировать, процессы становятся трудно контролируемыми.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Центробанк России: криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды

Более того, запретить криптовалюты уже не получится, считает Григорьев. С фактом их существования придется мириться и необходимо искать пути взаимодействия с новым, пока малопонятным инструментом расчетов. Соприкосновение с миром обычных денег осуществляется, фактически, через три основных криптовалюты — биткоин, эфириум и лайткоин. На них и будет сосредотачиваться основное внимание. В отличие от традиционного рынка валют форекс рынок криптовалют слабый по своему объему, поэтому пока любая новость способна двигать его значительно.

После недавнего обвала цен на криптовалютном рынке уже заметно восстановление. Александр Григорьев предполагает, что курс биткоина к весне 2018 года вполне может достичь уровня в 10 000 долларов за монету. До конца же текущего года, как полагает Григорьев, курс биткоин будет держаться в уже установившемся коридоре 3000 – 5000 долларов с периодическими попытками пробивать верхнюю границу.