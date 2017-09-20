Серж Саргсян назвал в ООН, каким может быть статус Арцаха

Глава армянского государства уверен, что статус Нагорного Карабаха (Арцах) не может быть ниже уже существующего.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Президент Армении Серж Саргсян с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует, передает Sputnik Армения.

"Вновь подтверждаю нашу уверенность и приверженность этому. Но при этом все должны понимать, что вопрос Арцаха — это вопрос о правах человека, и решать его можно только в перспективе одного из основных прав человека — права народа на самоопределение. В конечном итоге, какой бы ни был вариант решения конфликта, Республика Арцах не должна получить статус ниже или более ограниченный, чем тот, которым пользуется сегодня", — сказал президент.

Он отметил, что Азербайджан не должен ограничивать право народа Арцаха самостоятельно определять свое будущее путем свободного волеизъявления.

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Все имеющиеся внутренние механизмы, по словам Саргсяна, должны обеспечивать и гарантировать безопасность армянского населения Арцаха.

Остальные вопросы, как считает глава армянского государства, являются побочными, второстепенными и найдут свое логическое решение параллельно с общим процессом урегулирования.

Президент Армении подчеркнул, что риторика ненависти стала неотъемлемой частью азербайджанской политики, что нашло свое отражение даже в школьных учебниках.

"Это подводит к выводу — реализация права на самоопределение жизненно важна. Все должны понимать что Азербайджан не имеет моральных и правовых основ для претензий на Арцах", — добавил он.

Саргсян также отметил, что отсутствие международного признания не является препятствием для использования проживающими в Арцахе гражданами своих прав.