США - незваный гость в Сирии: Лавров напомнил Госсекретарю США

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели двустороннюю встречу, на которой, в том числе, обсудили контакты двух стран по Сирии.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Сергей Лавров напомнил ему, что США — незваный гость в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", — сказал Лавров журналистам.

"Мы видим, что это реальность, и видим, что это можно использовать для борьбы с терроризмом параллельно с теми действиями, которая сирийская армия при нашей поддержке осуществляет. Это прагматично, когда все участники этого процесса концентрируются на борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России)", — добавил министр.

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Глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров также заявил, что США подтвердили, что считают "Джебхат ан-Нусру" террористической организацией, и Россия ждет от действующей в Сирии коалиции соответствующих действий.

"Напомнили нашим американским коллегам, что еще и "Джебхат ан-Нусра" является террористической организацией и в качестве таковой подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле", — заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.