Новый iOS 11: что появилось в iPhone и iPad

Новая операционная система стала доступна пользователям гаджетов Apple вечером во вторник и уже получила много положительных отзывов.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Новая операционная система iOS 11 для устройств компании Apple стала доступна пользователям iPhone и iPad по всему миру, передает Sputnik Беларусь.

Обновиться до 11-й версии ОС могут пользователи, у которых модели iPhone от 5s и новее, а также владельцы планшетов iPad Mini 2 и более поздних версий.

Как обновиться до iOS 11?

Уже с вечера вторника в настройках вашего "яблочного" гаджета доступна новая версия операционной системы. Для установки необходимо зайти в "Основные", затем – в "Обновление ПО", где пользователю предлагается скачать новую iOS.

Операционная система может быть уже закачана на смартфон или планшет, если такое позволяют настройки и доступ к интернету. "Весит" iOS 11 более 1,7 Гб, поэтому закачка займет некоторое время.

После скачивания новой "оси" будет предложено ее установить – это займет еще некоторое время.

Что нового в iOS 11?

Компания Apple внесла в свою операционную систему самые значительные изменения за последнее время. Так, радикально изменился дизайн пункта управления и кнопок – даже в калькуляторе. Иначе сейчас отображаются индикаторы связи и иконки в настройках.

Одна из главных новинок iOS 11 касается камеры: для нее разработали несколько новых фотофильтров, а также добавили возможность редактировать Live Photo, работая таким образом с выдержкой снимка.

Появилось на iPhone и iPad и новое приложение – "Файлы". Там пользователи будут иметь доступ ко всем закачанным в iDrive и iCloud документам, фотографиям и видео. "Умнее" становится и Apple Music – программа будет следить, какая музыка нравится владельцу устройства, и выдавать более точные рекомендации.

Кроме того, теперь возможно редактировать снимки экрана и сканировать изображения и текст для "заметок". Полный перечень новинок вам представит сам гаджет при помощи приложения "Советы".

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Какие отзывы об iOS 11?

У большинства обновившихся пользователей новая версия операционной системы вызвала восторженные отзывы. Ряд изменений в iOS давно назрели: в том числе возможность редактировать снимки экрана и новые функции в "заметках".

Нравится пользователям и новый дизайн в iOS 11 – он стал более современным, а переключаются экраны теперь значительно быстрее.

В этом году я не следил за всеми бетами #Ios и знакомство с новой состоялось в момент релиза. Честно скажу на #Ipad выглядит шикарно! — Жека — красавчик (@rope_seller) 20 сентября 2017 г.

Поставила 11 IOS и кайфую😍#11ios — джу | помираю (@prpltyan) 20 сентября 2017 г.

К дизайну 11 iOS есть свои претензии, но за новые «Заметки» — благодырь! — Max Joint (@maxjoint) 20 сентября 2017 г.

​Можно ли откатиться с iOS 11?

Если пользователь столкнулся с некоторыми "багами" новой операционной системы в Touch Pad и иных функциях iPhone и iPad, то Apple сохраняет возможность "откатить" гаджет на предыдущую версию операционной системы.

Сделать это можно при помощи "резервной копии", сохраненной в iCloud или iTunes. Как альтернатива – можно скачать файл "оси" из интернета, однако сохранность устройства тогда никто не гарантирует.

После "откатки" iOS все проблемы с гаджетом должны исчезнуть. Пока сообщений о массовых багах после обновления операционной системы не поступало.