14:49 20 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 30°C
Прямой эфир
Поиск
Смартфон iPhone X

Новый iOS 11: что появилось в iPhone и iPad

© REUTERS/ Stephen Lam
Новости
Получить короткую ссылку
50 0 0

Новая операционная система стала доступна пользователям гаджетов Apple вечером во вторник и уже получила много положительных отзывов.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Новая операционная система iOS 11 для устройств компании Apple стала доступна пользователям iPhone и iPad по всему миру, передает Sputnik Беларусь.

Обновиться до 11-й версии ОС могут пользователи, у которых модели iPhone от 5s и новее, а также владельцы планшетов iPad Mini 2 и более поздних версий.

Как обновиться до iOS 11?

Уже с вечера вторника в настройках вашего "яблочного" гаджета доступна новая версия операционной системы. Для установки необходимо зайти в "Основные", затем – в "Обновление ПО", где пользователю предлагается скачать новую iOS.

Презентация нового смартфона iPhone X
REUTERS/Stephen Lam
Конфуз: iPhone X "не узнал" вице-президента Apple на презентации

Операционная система может быть уже закачана на смартфон или планшет, если такое позволяют настройки и доступ к интернету. "Весит" iOS 11 более 1,7 Гб, поэтому закачка займет некоторое время.

После скачивания новой "оси" будет предложено ее установить – это займет еще некоторое время.

Что нового в iOS 11?

Компания Apple внесла в свою операционную систему самые значительные изменения за последнее время. Так, радикально изменился дизайн пункта управления и кнопок – даже в калькуляторе. Иначе сейчас отображаются индикаторы связи и иконки в настройках.

Одна из главных новинок iOS 11 касается камеры: для нее разработали несколько новых фотофильтров, а также добавили возможность редактировать Live Photo, работая таким образом с выдержкой снимка.

Появилось на iPhone и iPad и новое приложение – "Файлы". Там пользователи будут иметь доступ ко всем закачанным в iDrive и iCloud документам, фотографиям и видео. "Умнее" становится и Apple Music – программа будет следить, какая музыка нравится владельцу устройства, и выдавать более точные рекомендации.

Кроме того, теперь возможно редактировать снимки экрана и сканировать изображения и текст для "заметок". Полный перечень новинок вам представит сам гаджет при помощи приложения "Советы".

Презентация смартфонов iPhone 8 and iPhone 8 Plus в Калифорнии
© AP Photo. Marcio Jose Sanchez
iPhone X в России оказался одним из самых дорогих в мире‍

Какие отзывы об iOS 11?

У большинства обновившихся пользователей новая версия операционной системы вызвала восторженные отзывы. Ряд изменений в iOS давно назрели: в том числе возможность редактировать снимки экрана и новые функции в "заметках".

Нравится пользователям и новый дизайн в iOS 11 – он стал более современным, а переключаются экраны теперь значительно быстрее.

​Можно ли откатиться с iOS 11?

Если пользователь столкнулся с некоторыми "багами" новой операционной системы в Touch Pad и иных функциях iPhone и iPad, то Apple сохраняет возможность "откатить" гаджет на предыдущую версию операционной системы.

Сделать это можно при помощи "резервной копии", сохраненной в iCloud или iTunes. Как альтернатива – можно скачать файл "оси" из интернета, однако сохранность устройства тогда никто не гарантирует.

После "откатки" iOS все проблемы с гаджетом должны исчезнуть. Пока сообщений о массовых багах после обновления операционной системы не поступало.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Репетиция парада
    День Республики

    Южная Осетия празднует 27-ю годовщину провозглашения Республики – эта дата является одним из главных государственных праздников страны.

  • Нефтяная платформа и шельф на Каспийском море, фото из архива
    Народный праздник

    В Азербайджане 20 сентября отмечается День нефтяника: нефтяная промышленность связана практически со всеми направлениями национальной экономики.

  • Самолёт Airbus A320
    Зачастили

    Министерство иностранных дел России уведомило своих коллег в Армении о запуске ежедневных рейсов по маршруту Сочи-Ереван.

  • Архивное фото флага Киргизии на административном здании
    Не вмешивайтесь!

    Бишкек расценил встречу президента Казахстана с одним из кандидатов на пост главы Кыргызстана как попытку повлиять на исход предстоящих выборов.

  • Статуя шестнадцатого президента США Авраама Линкольна внутри мемориала. Национальная аллея в Вашингтоне. Архивное фото
    10 лет за вандализм

    Кыргызстанец нацарапал слова на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 25 тысяч долларов.

  • Александр Лукашенко посещает полигон Борисовский
    Прибыл Главнокомандующий

    Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на полигон "Борисовский" на вертолете, здесь он будет наблюдать за ходом учений "Запад-2017".

  • Илмарс Латковскис
    Сплошной популизм

    Сторонники введения единого языка обучения в Латвии не ответили ни на один конкретный вопрос: где брать учителей и сколько будет стоить переход школ на латышский.

  • Литовские железные дороги, архивное фото
    Ремонт затянулся

    Латвия может направить протест в Еврокомиссию на Литву из-за демонтированного под предлогом ремонта участка железной дороги Мажейкяй-Реньге.

  • Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме
    Престижная награда

    Молдавский фотограф стал победителем крупнейшего в мире конкурса "EyeEm Photography Awards 2017" в номинации "Фотожурналист".

  • Репетиция парада
    День Республики

    Южная Осетия празднует 27-ю годовщину провозглашения Республики – эта дата является одним из главных государственных праздников страны.

  • Нефтяная платформа и шельф на Каспийском море, фото из архива
    Народный праздник

    В Азербайджане 20 сентября отмечается День нефтяника: нефтяная промышленность связана практически со всеми направлениями национальной экономики.

  • Самолёт Airbus A320
    Зачастили

    Министерство иностранных дел России уведомило своих коллег в Армении о запуске ежедневных рейсов по маршруту Сочи-Ереван.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
Парашютист врезается в стену
"Морской котик" на парашюте врезался в стену на глазах у целого стадиона
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia