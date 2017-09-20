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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым

Путин: Южная Осетия в нелегкой борьбе отстояла право на свободную жизнь

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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В 27-ю годовщину провозглашения Республики Южная Осетия Владимир Путин подтвердил намерение России содействовать безопасности и стабильности в Кавказском регионе.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем республики, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Южная Осетия в среду отмечает 27-ю годовщину провозглашения Республики, в Цхинвале и районах проходят праздничные мероприятия.

"Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в нелегкой борьбе отстоявшего свое законное право на свободную, мирную жизнь", — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент России высоко оценил успешное развитие отношений между двумя странами в духе союзничества и интеграции и подтвердил, что Россия намерена и впредь оказывать всестороннее содействие Южной Осетии в решении актуальных задач экономического и социального развития, а также в обеспечении безопасности и стабильности в Кавказском регионе.




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