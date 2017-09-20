Ученые предупреждают, что вулкан в Италии может вызвать "суперзиму" на Земле

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Группа ученых из Италии и США предупредила об опасности извержения вулкана, расположенного вблизи Неаполя, по мнению исследователей оно может вызвать на планете "суперзиму", сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на портал Phys.

"За последние 30 лет поведение вулкана изменилось, породы вокруг него все сильнее нагреваются. Это происходит из-за того, что расплавленная порода на большой глубине столкнулась со скальными образованиями", – отметили ученые.

Это произошло из-за того, что в 1980-х на территории Флегрейских полей из-за попадания магмы в кальдеры вулкана произошло несколько землетрясений, в результате была деформирована литосфера.

Ученые рассказали, что в древности при извержении вулкана значительное количество пепла попало в атмосферу, что стало причиной существенного падения температуры на Земле.

Сегодня предположительно пузырь магмы находится под итальянскими городами Поццуолли и Неаполем. Ученые считают, что вулкан до сих пор сохраняет опасность, и отмечают, что катастрофы удастся избежать, если магма найдет выход на дне моря.