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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

Российские и абхазские военные уничтожили "командиров противника"

© Sputnik. Илона Хварцкия
Новости
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Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии и мотострелковых подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЮВО провели совместную учебу на полигонах Нагвалоу и Цабал.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Российские и абхазские военнослужащие в составе разведывательно-огневых контуров (РОК) уничтожили командные пункты и бронетехнику наступающего условного противника. Об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Артиллеристы российского соединения с применением 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Акация", 122-миллиметрового гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов "Сани" наносили огневое поражение по координатам целей, поступавшим от пунктов управления, в составе которых действовали командиры абхазских мотострелковых подразделений.

"В тесном взаимодействии военнослужащие отработали задачи по поражению дальних объектов условного противника из орудий реактивных систем залпового огня "Град" на базе автомобилей "Урал", — отметил Астафьев.

Всего было выполнено свыше 60 огневых задач по уничтожению разведанных огневых позиций, строений и мест скопления пехоты противника на удалении до 30 километров и было отработано до 100 нормативов по разведке местности с целью обнаружения условного противника.

По словам начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, применение разведывательно-огневых контуров (РОК) обеспечивает мгновенное нанесение артиллерийских ударов по противнику, что позволяет минимизировать потери среди личного состава в ходе общевойскового боя. Создание разведывательно-огневых контуров, сокращает цикл "разведка – поражение".

В тактической тренировке разведывательно-огневых контуров (РОК) принимали участие более 500 российских и абхазских военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины "Дозор" и машины связи на базе бронетранспортеров БТР-80.




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