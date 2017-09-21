Ученый: мы знаем, когда люди смогут жить вечно

Ученый университета Кремниевой долины Хосе Луис Кордейро: люди смогут жить вечно, возможно, уже через 30 лет

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро рассказал о способах омоложения, которые разрабатываются сейчас и могут позволить людям жить вечно, в интервью изданию RT.

Американский ученый отмечает, что технологии, которые позволят значительно продлить продолжительность жизни, появятся уже в ближайшие 20-30 лет. Сейчас уже удалось продлить продолжительность жизни мышей в два раза, отмечает Кордейро. Более того, сам он рассчитывает через три десятка лет стать еще моложе.

"Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно", — отметил Кордейро.

Кроме того, по мнению ученого, у людей в принципе отсутствует биологический предел жизни, вопреки распространенному мнению. В организме человека есть клетки, которые практически бессмертны — например, стволовые и раковые (мутировавшие) клетки. Именно на их изучении и сконцентрируются исследователи. Хосе Луис Кордейро считает, что мы живем во время настоящих чудес и сможем наблюдать не только "смерть смерти", но и то, что в будущем люди смогут общаться с помощью телепатии.

"Мы начнем общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — это очень неэффективная технология — я бы сказал, примитивная", — сказал Кордейро.

Он также высказал свое мнение по поводу искусственного интеллекта — он считает, что ИИ разовьется до уровня человеческого и далее превзойдет его. Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект основной угрозой человечеству.