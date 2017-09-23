Трамп заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах

Конгресс США и ФБР ведут расследование дела о вмешательстве России в американские выборы и предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Дональд Трамп уже не первый раз заявляет, что Россия не помогала ему победить на прошедших в 2016 году президентских выборах и называет слухи об этом "фальшивкой", передает РИА Новости.

"Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали "Россия"… Это одно из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании", — заявил Трамп, выступая в Алабаме.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».