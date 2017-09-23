Под "железной звездой": абхазские спортсмены участвуют в триатлоне в Сочи

В соревнованиях по триатлону "IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2017" примут участие более 1700 человек из 17 стран, рассказала корреспонденту Sputnik администратор клуба "СпортАпсны" Карина Цикутания.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Соревнования по триатлону "IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2017", в которых принимают участие руководитель и тренер клуба "СпортАпсны" Борис Барциц и Евгений Павлов, стартовали в Сочи в субботу 23 сентября, сообщила администратор клуба "СпортАпсны" Карина Цикутания.

"Борис Барциц и Евгений Павлов будут преодолевать олимпийскую дистанцию – заплыв на 1, 5 километра, велогонка на 40 километров и забег на 10 километров. С нами большая группа поддержки. Все мы в майках с нашей государственной символикой и логотипом нашего клуба", — рассказала Карина Цикутания.

© Фото: Карина Цикутания Триалтлон в Сочи

Помимо этого заплыва, добавила администратор клуба "СпортАпсны", в ходе триатлона также состоятся велогонки на 40 и 180 километров, бег на 10 и 42 километров, заплыв на 3, 86 километра.