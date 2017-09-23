Задержали уральского "телефонного террориста": хотел "проверить" силовиков

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания задержали на Среднем Урале, он заявил, что хотел таким образом "проверить" реакцию силовиков, сказал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщает РИА Новости

По его данным, накануне в ОВД Сухого Лога обратился неизвестный, который заявил о минировании здания в селе Светлом. На место выехали полицейские, но ничего опасного не нашли.

"Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы", — отметил Горелых.

© Sputnik. Илья Питалев Пассажиров эвакуировали с двух вокзалов Москвы в связи с сообщением о минировании

Он добавил, что подразделение дознания ОМВД по городу Сухой Лог возбудило уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.