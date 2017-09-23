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Триалтлон в Сочи

Спортсмены из Абхазии успешно финишировали в cочинском триатлоне

© Фото: Карина Цикутания
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В соревнованиях по триатлону "IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2017" приняли участие более 1700 человек из 17 стран мира.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмены-любители из Абхазии успешно финишировали в соревнованиях по триатлону "IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2017", который завершился в Сочи в субботу 23 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель клуба "СпортАпсны" Борис Барциц.

"Мы приняли участие в олимпийской дистанции триатлона – это заплыв на 1,5 километра, заезд на велосипеде в 40 километров и забег на 10 километров. Мои часы показывают, что я преодолел эти дистанции за три часа и тридцать две минуты. Примерно такое же время показал тренер нашего клуба Евгений Павлов. Это средний результат и довольно неплохой для нашего возраста, да еще с учетом того, что мы не профессионалы в этом виде спорта", — рассказал Борис Барциц.

Триалтлон в Сочи
© Фото: Карина Цикутания
Триалтлон в Сочи

Абхазские участники, добавил Барциц, на этапе по плаванию финишировали одними из первых. Велозаезд тоже прошел хорошо, а самым сложным испытанием для них оказался забег на 40 километров.

Преодоление триатлона облегчила погода, дул приятный ветер, а во время забега начался сильный ливень.

"Погода помогла. Пошел сильный ливень, дул порывистый ветер. Из-за штормового предупреждения старт заплыва был под большим вопросом, но погода дала нам немного времени, дождь начался только во время забега. Было весело и интересно", — поделился своими эмоциями Барциц.

Руководитель клуба "СпортАпсны" признался, что он горд и счастлив, что ему и его коллеге удалось финишировать с национальным флагом Абхазии.

Соревнования по триатлону "IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2017", в котором участвовало более 1700 человек из 17 стран, в том числе Борис Барциц и Евгений Павлов из Абхазии, завершились в субботу 23 сентября.




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