Тор-5 лучших ужастиков в истории кино

Многие кинокритики и порталы про кино регулярно публикуют рейтинги лучших фильмов ужасов, Sputnik собрал пять наиболее интересных и жутких хорроров.

Жанр хоррор неизменно популярен у зрителей: многие идут в кинотеатры на подобные фильмы в надежде получить свою порцию адреналина и ярких эмоций. Впрочем, хорошие фильмы ужасов — это не только набор банальных "скримеров", но и глубокое исследование человеческой психологии. Смотрите подборку Sputnik Беларусь.

Многие издания, критики и порталы о кино регулярно публикуют рейтинги лучших фильмов ужасов в истории: "Кинопоиск", IMDb, Best Horror Movies и другие. Sputnik изучил списки самых интересных хорроров и отобрал топ-5 наиболее интересных и уважаемых в мире кино картин.

"Чужой" (Alien)

Режиссер Ридли Скотт через два года после своего триумфального дебюта с фильмом "Дуэлянты" (приз Каннского кинофестиваля) взялся за ужасы: снял легендарную ленту "Чужой". Критики сначала не очень тепло приняли фильм — из-за предвзятости к жанру, — однако позже признали, что картину заслуженно можно назвать одной из лучших картин 70-х.

Сам "Чужой" 1979-го во многом положил основу жанра фантастических хорроров и породил множество подражаний. К фильму Джордж Кэмерон в 1986 году снял сиквел, а позже вышли еще несколько "Чужих" — не столь удачные и пугающие, как первая лента.

"Психо" (Psycho)

В легендарном фильме Альфреда Хичкока нет ничего фантастического, все построено на психологии и сумасшествии людей. Стала иконой мирового кинематографа сцена с главной героиней в душе и резкой сменой центрального персонажа "Психо".

Леденящий душу "Психо" считается не только одним из лучших детективных триллеров в мире, но и является объектом исследования у многих искусствоведов и специалистов по драматургии. О процессе создания "Психо" даже снимали отдельный художественный фильм — настолько Хичкок запал в душу зрителям во всем мире.

"Сияние" (The Shining)

Экранизацию одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга в 1980-м снял признанный классик мирового кино Стэнли Кубрик, а главную роль здесь исполнил Джек Николсон.

Сначала "Сияние" называли "худшим фильмом", однако сегодня очевидно: это икона кинематографа, а сцены с проездом мальчика, сестрами-двойняшками и потоками крови цитировали в десятках других фильмов.

Мистическая часть "Сияния" сегодня смотрится как просто страшная сказка, но психологизм и созданное Кубриком напряжение до сих пор могут приковать взгляды зрителей к экранам.

"Хэллоуин" (Halloween)

Посвященный истории спасения от убийцы-психопата, "Хэллоуин" вышел в 1978 году и также заслужено попал в рейтинги лучших фильмов ужасов всех времен. Для своего режиссера Джона Карпентера он так и остался "визитной карточкой", хотя снимал позже еще многие фильмы в жанре хоррор.

Как и с другими лентами из нашего рейтинга, позже "Хэллоуин" множество раз пытались переснять, однако сиквелы были блеклыми и не получали одобрения критиков, хотя и собирали впечатляющую кассу.

"Ночь живых мертвецов" (Night of the Living Dead)

Оригинальная "Ночь живых мертвецов" вышла еще в 1968 году и оказала большое влияние на многих современных режиссеров триллеров. Автор ленты, Джордж А. Ромеро, снимал римейки и сиквелы к собственному хоррору на протяжении всей жизни — до лета 2017-го.

Для многих "Ночь живых мертвецов" остается эталонным фильмом ужасов — здесь есть зомби и опасность. И спустя полвека после выхода фильм по-прежнему пугает зрителей — что говорит о его качестве.