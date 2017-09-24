Жители Майорки протестуют против наплыва туристов

Митингующие требовали у правительства введения решительных мер по борьбе с притоком туристов, заполонивших Майорку в последние годы.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Более трех тысяч жителей испанской Майорки вышли на улицы в знак протеста против наплыва туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Diario de Mallorca.

Акции протеста прошли в субботу в столице Балеарских островов Пальма-де-Майорке. Митингующие несли плакаты с лозунгом "С нас хватит!", требуя у правительства введения "смелых и решительных" мер по борьбе с притоком любителей данного курорта, "заполонивших" Майорку в последние годы.Gegen Massentourismus — Über 3000 Teilnehmer bei Großdemonstration auf Mallorca

— FOCUS Panorama (@focuspanorama) 24 сентября 2017 г.

Отдыхающие проявили большой интерес к акции. Многие из них снимали все происходящее на мобильные телефоны.