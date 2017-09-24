Амина Аншба заняла второе место на взрослом турнире в Анталье

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Амина Аншба заняла второе место в женском турнире по теннису в Анталье с призовым фондом 15.000 долларов, уступив в финале спортсменке из Швеции Фанни Осланд, сообщила корреспонденту Sputnik абхазская теннисистка в воскресенье 24 сентября.

"С сентября 2017 года я завершила игры в юниорских соревнованиях. Теперь принимаю участие только во взрослых турнирах, один из которых завершился 24 сентября в Анаталье. Я уверено дошла до финала, но уступила опытной теннисистке из Швеции", — сказала Аншба.

Амина Аншба в 2013 году была первой и второй ракеткой Европы. Аншба — победительница юниорского турнира в Ташкенте, парного разряда в Словакии в категории до 18 лет, победительница турнира первой категории в Берлине. В апреле 2016 года она выиграла в парном разряде на турнире в Испании и Италии, завоевала титул в одиночном разряде в Бельгии на престижном турнире ITF 1-й категории 52nd Astrid Bowl Charleroi, Belgian International Junior Championships. Это первый ее титул на турнире первой категории ITF Junior. В мае 2017 года Амина Аншба стала победителем в парном разряде турнира STARLIGHT CUP, который проходил в Турции, став там же второй в одиночном разряде. В июне 2017 года она выиграла первый круг и после победы во втором круге прошла в 1/8 юниорского турнира Ролан Гаррос.