Президенты Абхазии и ПМР подпишут обновленный договор о сотрудничестве

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Амра Амичба. В рамках визита президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского в Абхазию будет подписан обновленный договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава официального представительства ПМР в Республике Абхазия Гарри Купалба.

"Первый договор между республиками был заключен еще в дни Отечественной войны народа Абхазии 22 января 1993 года. С этого момента прошло много времени, в связи с чем возникла необходимость обновить договор, внести новые статьи. Тогда Абхазия не была признана, сегодня статус нашей республики уже поменялся", — сказал Купалба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабмин предложил Хаджимба подписать договор о сотрудничестве с ПМР

Глава официального представительства также отметил, что, кроме договора о дружбе, будет подписан договор о побратимстве между городами Гудаута и Дубоссары.

"В Гудаутском районе похоронен один доброволец из Приднестровья, который погиб в 1993 году. И вот решили установить такие отношения побратимские. Глава Дубоссарского и Гудаутского районов будет подписывать договор", — сказал Гарри Купалба.

Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.