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Президенты Абхазии и ПМР подпишут обновленный договор о сотрудничестве

© Sputnik / Илона Хварцкия
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский с рабочим визитом посетит Абхазию с 28 сентября по 1 октября.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Амра Амичба.  В рамках визита президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского в Абхазию будет подписан обновленный договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава официального представительства ПМР в Республике Абхазия Гарри Купалба.

"Первый договор между республиками был заключен еще в дни Отечественной войны народа Абхазии 22 января 1993 года. С этого момента прошло много времени, в связи с чем возникла необходимость обновить договор, внести новые статьи. Тогда Абхазия не была признана, сегодня статус нашей республики уже поменялся", — сказал Купалба. 

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Глава официального представительства также отметил, что, кроме договора о дружбе, будет подписан договор о побратимстве между городами Гудаута и Дубоссары.

"В Гудаутском районе  похоронен один доброволец из Приднестровья, который погиб в 1993 году. И вот решили установить такие отношения побратимские. Глава Дубоссарского и Гудаутского районов будет подписывать договор", — сказал Гарри Купалба.

Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24  годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

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