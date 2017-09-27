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ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении закона

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Пакет антитеррористических законов в России с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Протокол, который может привести к судебным процессам, на Telegram составила ФСБ, сообщил основатель Telegram Павел Дуров, передает РИА Новости.

"Ниже — документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Дуров: передачи данных пользователей Telegram третьим лицам не будет

К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. В нем на составление приглашается законный представитель. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.




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