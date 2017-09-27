Мадуро призвал армию Венесуэлы быть готовой к защите суверенитета

Ранее США ввели новые санкции против Венесуэлы, согласно которым американским компаниям запретили сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Николас Мадуро призвал вооруженные силы Венесуэлы быть готовыми к защите суверенитета из-за обострения отношений с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AVN.

"Настало время углублять (оборону) в каждом регионе, штате и населенном пункте, чтобы гарантировать каждое звено в цепи обороны с учетом войны всего антиимпериалистического народа, которая будет налажена, и нужно быть готовыми гарантировать движение Венесуэлы в XXI век как мирного, суверенного государства", — приводит слова Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.