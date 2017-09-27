Минтранс просят вернуть деньги за билеты "ВИМ-Авиа" из Резервного фонда

Более 100 тысяч пассажиров приобрели билеты "ВИМ-Авиа", однако сама авиакомпания не может возместить данные убытки.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. В Минтранс РФ обратились из Общероссийского объединения пассажиров с просьбой рассмотреть возможность из средств Резервного фонда вернуть деньги пассажирам, купившим билеты "ВИМ-Авиа", которая прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Максим Блинов Рейсы "ВИМ-Авиа" из Москвы в Краснодар и Сочи отменены

"Просим вас рассмотреть возможность создания оперативного штаба (рабочей группы) на площадке министерства транспорта с целью возмещения потерь пассажирам и возврат стоимости оплаченных билетов из Резервного фонда Российской Федерации", — говорится в письме.

По мнению авторов письма, возмещение должно происходить только по билетам, приобретенным до 26 сентября, если пассажир отказывается от перелета по указанному маршруту альтернативными компаниями и билет был приобретен не в составе туристического пакета.

Отмечается, что более 100 тысяч пассажиров приобрели билеты «ВИМ-Авиа», однако сама авиакомпания не может возместить данные убытки.