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Работа терминала D аэропорта Шереметьево

Минтранс просят вернуть деньги за билеты "ВИМ-Авиа" из Резервного фонда

© Sputnik. Александр Кожохин
Новости
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Более 100 тысяч пассажиров приобрели билеты "ВИМ-Авиа", однако сама авиакомпания не может возместить данные убытки.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. В Минтранс РФ обратились из Общероссийского объединения пассажиров с просьбой рассмотреть возможность из средств Резервного фонда вернуть деньги пассажирам, купившим билеты "ВИМ-Авиа", которая прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, сообщает РИА Новости.

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"Просим вас рассмотреть возможность создания оперативного штаба (рабочей группы) на площадке министерства транспорта с целью возмещения потерь пассажирам и возврат стоимости оплаченных билетов из Резервного фонда Российской Федерации", — говорится в письме.

По мнению авторов письма, возмещение должно происходить только по билетам, приобретенным до 26 сентября, если пассажир отказывается от перелета по указанному маршруту альтернативными компаниями и билет был приобретен не в составе туристического пакета.

Отмечается, что более 100 тысяч пассажиров приобрели билеты «ВИМ-Авиа», однако сама авиакомпания не может возместить данные убытки.




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