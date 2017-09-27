Пожар на складе с боеприпасами под Винницей: есть пострадавшие

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. В пожаре на складе с боеприпасами в Винницкой области пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, сообщает РИА Новости Украина.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября.

Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

"По предварительной информации, травмирован один человек. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в винницкую центральную районную больницу", — говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание четырех жилых домов, возникшее из-за попадания боеприпасов. По данным ГСЧС, в Винницком и Калиновском районах области было эвакуировано около 30 тысяч жителей. Кроме того, из центральной районной больницы эвакуировано 180 больных в городские больницы Винницы. Это не первый пожар на военных складах в Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-центр Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.