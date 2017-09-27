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Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

© Sputnik. Руслан Кривобок
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Очередной рейтинг Best Global Brands 2017 представил самые дорогие автомобильные бренды этого года

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Компания Toyota сохранила статус самого дорогого автомобильного бренда мира, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на консалтинговую компанию Interbrand.

Стоимость японского производителя, по данным Interbrand, оценивается в 50 291 млрд долларов — это наивысший показатель среди автомобильных компаний и седьмой в общем списке мировых брендов. Однако по сравнению с прошлым годом, фирма опустилась на две строчки вниз.

В тройку лидеров среди автопроизводителей вошли также Mercedes-Benz (9 место в рейтинге) и BMW (13 место). На последнем месте в рейтинге автомобильных компаний оказалась фирма Илона Маска Tesla (98 место).

Всего в список ста наиболее дорогих мировых брендов попали 15 автомобильных компаний, в 2016-м их было 14. К лидерам прошлого года присоединилась компания Ferrari, несколько лет подряд не попадавшая в топ-100. Совместно все автопроизводители формируют 14,5% общей стоимости самых дорогих брендов.




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