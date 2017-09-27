На День Победы: инвалиды войны в Южной Осетии приедут в Сухум

В праздничных мероприятиях в Абхазии примут участие около десяти ветеранов, ставших инвалидами во время войны в Южной Осетии

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Делегация фонда поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий в Южной Осетии, примет участие в праздновании Дня Победы в Абхазии, сообщила президент фонда Мадина Плиева, передает Sputnik Южная Осетия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Инвалидам Южной Осетии помогут в центре протезирования в Абхазии

30 сентября 1993 года абхазским войскам удалось освободить Абхазию от грузинских вооруженных формирований, ежегодно в этот день в республике празднуют День Победы.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии пригласил на празднование Дня Победы ветеранов войны из Цхинвала, которые стали инвалидами в ходе военных событий в Южной Осетии. В праздничных мероприятиях в Сухуме примут участие около десяти ветеранов из Цхинвала.

"Мы благодарны за приглашение нашим абхазским коллегам и главе нашей республики Анатолию Бибилову, который помог нам с поездкой. Нам прислали программу мероприятий, в которых мы принимаем участие, в том числе предусмотрены встречи с руководством Абхазии", — сказала Плиева.

Она отметила, что среди тех, кто поедет в Абхазию, есть трое инвалидов с ампутацией ног, в том числе и Инал Колиев, который ценой своего здоровья предотвратил теракт в Южной Осетии.

"С нами трое инвалидов с ампутированными ногами. Возможно, они попадут в программу протезирования. В Абхазии в протезировании ног нуждаются около 200 инвалидов войны. У нас их 12 человек. Импортные протезы в Абхазию привезут из Германии и, наверно, наши ребята тоже попадут в эту программу протезирования", — сказала Плиева.