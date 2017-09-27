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Россия завершила программу уничтожения химического оружия

До последнего килограмма: Россия уничтожила все запасы химоружия

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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По данным Минпромторга, уничтожение химического оружия обошлось России в 290 млрд рублей.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов уничтожили в среду 27 сентября, передает РИА Новости.

Россия потратила из федерального бюджета на программу по уничтожению запасов химического оружия около 290 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ,

"По состоянию на 27 сентября Россия на 100% исполнила свои обязательства в части уничтожения запасов химического оружия. В общей сложности ликвидировано порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе таких как зарин, зоман, ви-икс, иприт и люизит. В целом на реализацию федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» из российского бюджета было выделено около 290 миллиардов рублей", — сказал Мантуров.

После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия. 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.




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