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Кит Харингтон и Роуз Лесли

Игритт и Джон Сноу поженятся: актеры "Игры престолов" помолвлены

REUTERS/Neil Hall/File Picture
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Одна из самых обсуждаемых сериальных пар в реальной жизни готовится к свадьбе

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Актер Кит Харингтон из нашумевшего телесериала "Игра престолов" собрался жениться, сообщает Sputnik Беларусь. В кино актеру принадлежит одна из главных ролей — он играет Джона Сноу.

Стало известно, что актер сделал предложение своей партнерше по сериалу — Роуз Лесли, сыгравшей одичалую Игритт. В фильме они были вместе, но потом возлюбленную Сноу убили. Из киношного роман перерос в реальную жизнь. И вот теперь Кит собирается расстаться с холостяцкой жизнью.

Пара вместе уже пять лет, и вот наконец Харингтон решился сделать официальное предложение. С недавних пор они уже живут вместе. О помолвке рассказали их друзья. Точную дату свадьбы будущие супруги пока не называют.

Кроме того, стало известно, что у влюбленных уже есть семейное гнездышко — старинный особняк, который Харингтон приобрел за 1,75 миллиона фунтов стерлингов, в котором актеры живут с января. Сейчас пара активно готовится к свадьбе.

Первая серия "Игры престолов" вышла на экраны в 2011 году. С тех пор свет увидели 7 сезонов, которые стали невероятно популярными. В 2016 году сериал получил награды премии "Эмми" как лучший драматический сериал и за лучшую режиссуру в драматическом сериале. Кроме того, мировые СМИ сообщали, что актеры, исполняющие главные роли, получали по 2,5 миллиона долларов за один эпизод.

"Игра престолов" снята по романам Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени". Тем не менее сериал давно вышел за рамки книг американского писателя. Сюжет "Игры престолов" славится резкими поворотами и массовой гибелью главных героев.




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