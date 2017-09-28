14:25 28 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Вануату. Архивное фото.

Власти Вануату эвакуируют население острова Оба из-за вулкана

© flickr.com/ carawah
Новости
Получить короткую ссылку
37 0 0

Премьер-министр Вануату Шарлот Салвай распорядился провести полную эвакуацию населения острова Оба из-за угрозы извержения вулкана Манаро.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Около 11 тысяч человек к 6 октября должны эвакуировать с острова Оба из-за угрозы извержения вулкана Манаро. Об этом распорядился премьер-министр Вануату Шарлот Салвай, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio New Zealand.

По данным радиостанции, уровень тревоги в связи с извержением вулкана, за последние несколько дней повысился до предпоследнего, четвертого. Местные метеорологи предупредили о возможном выделении вулканического газа, кислотных дождях и выпадении пепла.

Как сообщил представитель отделения Красного Креста в стране Диккенсон Теви, ранее власти уже проводили эвакуацию на островах из-за извержений вулканов, однако никогда прежде ни один из островов не был эвакуирован полностью. Он добавил, что жители острова Оба будут перевезены на соседние острова.

Вулкан Манаро на острове Оба в субботу начал выбрасывать столбы пепла. В связи с возросшей активностью вулкана власти начали эвакуацию жителей, живущих на севере и юге острова. В понедельник на острове было объявлено чрезвычайное положение.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Оно опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.




Главные темы

  • Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу
    Президент ПМР прибыл в Абхазию на празднование Дня Победы

    Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

    70
  • Шторм в Сочи
    МЧС РФ предупреждает о сильном шторме в Крыму и на Кубани

    Спасатели призывают при сильном ветре не выходить на улицу и оставаться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, не стоит подходить к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам и ЛЭП. Рекомендуется также обходить рекламные щиты и ветхие строения.

    222
  • Стройка в Гагре
    Тарба: без генплана застройки у абхазских городов будет хаотичный облик

    Вопросы незаконной застройки городов Абхазии обсудили в Парламенте на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. О его итогах корреспонденту Sputnik Абхазия рассказал глава парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба.

    73

Орбита Sputnik

  • Руки пожилой женщины, архивное фото
    Земля стариков

    Латвия к 2030 году может превратиться в «землю стариков» – 46 процентов населения страны к указанному сроку перевалит порог в 50 лет.

  • Военные, архивное фото
    Боевой выход

    Для участия в операции MINUSMA Литва направляет в Мали 34 военнослужащих в составе войск Бундесвера.

  • Люди
    Цена гражданства

    Молдавское правительство утвердило регламент, в котором указана сумма, за которую иностранец сможет стать гражданином страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Завершение автопробега возложение цветов в парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
День освобождения Сухума: возложение, автопробеги, поднятие флага
Показ мод в Париже с моделями-карликами
Модели-карлики вышли на подиум: показ мод в Париже
План Мероприятий
День Победы в Абхазии: карта празднования

Соцсети

Sputnikabkhazia