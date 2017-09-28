Власти Вануату эвакуируют население острова Оба из-за вулкана

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Около 11 тысяч человек к 6 октября должны эвакуировать с острова Оба из-за угрозы извержения вулкана Манаро. Об этом распорядился премьер-министр Вануату Шарлот Салвай, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio New Zealand.

По данным радиостанции, уровень тревоги в связи с извержением вулкана, за последние несколько дней повысился до предпоследнего, четвертого. Местные метеорологи предупредили о возможном выделении вулканического газа, кислотных дождях и выпадении пепла.

Как сообщил представитель отделения Красного Креста в стране Диккенсон Теви, ранее власти уже проводили эвакуацию на островах из-за извержений вулканов, однако никогда прежде ни один из островов не был эвакуирован полностью. Он добавил, что жители острова Оба будут перевезены на соседние острова.

Вулкан Манаро на острове Оба в субботу начал выбрасывать столбы пепла. В связи с возросшей активностью вулкана власти начали эвакуацию жителей, живущих на севере и юге острова. В понедельник на острове было объявлено чрезвычайное положение.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Оно опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.