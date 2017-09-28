Заур Гулиа назначен заместителем министра экономики

Ранее у министра экономики Абхазии был один заместитель - Батал Тарба, который занимает эту должность с 25 февраля 2016 года.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Кабинет Министров Абхазии назначил Гулиа Заура Александровича заместителем министра экономики 27 сентября, сообщается на сайте Министерства экономики.

"В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия "О Кабинете Министров Республики Абхазия" от 13 августа 1996 года №290-с: назначить Гулиа Заура Александровича заместителем министра экономики Республики Абхазия", — говорится в сообщении Минэкономики.

Заур Гулиа родился 10 декабря 1988 года в городе Сухум.

В 2010 году окончил Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина, факультет экономики и менеджмента, экономист по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".

В 2016 году окончил Абхазский государственный университет, юридический факультет, бакалавр юриспруденции по специальности "гражданское право".

В 2010 году работал экономистом отдела контроля инвестиций ОАО "Новороссийский морской торговый порт".

В 2011 году был референтом по социальным и гуманитарным вопросам аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия, затем работал референтом по финансовым вопросам отдела экономики аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия, а также старшим референтом по финансовым вопросам отдела экономики аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;

В 2012 году проходил срочную военную службу в Вооруженных силах Республики Абхазия.

С 2012 года был внештатным советником премьер-министра Республики Абхазия.

В 2014 году работал старшим референтом по финансовым вопросам экономического отдела аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

С 2015 года был и.о начальника экономического отдела аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

С 2015 года по настоящее время работал начальником экономического отдела РУП "Черноморэнерго".