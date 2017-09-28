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Солисты дуэта Непара посетили зоопарк вместе с участниками Ты супер! Танцы

Солисты дуэта "Непара" и участники "Ты супер! Танцы" посетили зоопарк

© Фото: PR НТВ
Новости
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (48)
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Новый масштабный проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" помогает оставшимся без попечения родителей детям сделать первые шаги в огромный танцевальный мир.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. В субботу 30 сентября зрители НТВ увидят пятый конкурсный день конкурса "Ты супер! Танцы". Подготовка и репетиции новых концертных номеров в самом разгаре, но даже в таком плотном графике на проекте находится время для самого главного — исполнения заветных желаний.

Так, юные танцоры отправились в Московский Зоопарк – многие из них давно мечтали увидеть его удивительных жителей. Экскурсоводами для ребят стали солисты дуэта "Непара" Александр Шоуа и Виктория Талышинская.

Музыканты, конечно же, подарили детям живое выступление — импровизированную сцену они устроили прямо перед вольером с жирафом. Ребята, услышав живую музыку, не удержались и начали танцевать — получился настоящий флешмоб, зрителями которого стали все посетители зоопарка. Вместо сценических костюмов — джинсы и футболки, вместо знакомых ритмов — аплодисменты друзей; ребята показали, что даже в такой нестандартной атмосфере они выступают с большим удовольствием.  

"Это был прекрасный день! Поначалу ребята были очень увлечены животными, а потом попросили нас с Сашей спеть что-нибудь из своих песен. Мы, конечно же, исполнили наши хиты, а ребята исполнили под них замечательные танцы. Все они невероятно талантливые! Хочется пожелать им не забывать о том, что в конкурсе не всегда побеждает сильнейший — нужно научиться проигрывать, но не ставить на этом точку, а продолжать покорять все вершины. Если вы поставили цель, обязательно добейтесь ее!" — сказала солистка дуэта "Непара" Виктория Талышинская.

Солисты дуэта Непара посетили зоопарк вместе с участниками Ты супер! Танцы
© Фото: PR НТВ
Солисты дуэта "Непара" посетили зоопарк вместе с участниками "Ты супер! Танцы"

Увидеть новый выпуск шоу "Ты супер! Танцы" зрители смогут уже в эту субботу 30 сентября, в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (48)



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