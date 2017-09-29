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Кардиохирург Лео Бокерия удостоен награды Орден Александра Невского

Дела сердечные: советы от доктора Лео Бокерия

© Sputnik. Илья Питалев
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Sputnik попросил самого известного российского врача-кардиохирурга во Всемирный день сердца дать советы, которым должны следовать люди, чтобы их сердца оставались здоровыми.

Sputnik, Алексей Стефанов.

Переоценить вклад врача-кардиохирурга, академика, изобретателя и директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Антоновича Бокерия в борьбу с заболеваниями сердца вряд ли возможно. Именно поэтому во Всемирный день сердца мы попросили доктора Бокерия дать читателям агентства Sputnik несколько простых советов, которые могут стать профилактикой в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Трава в руках
© Fotolia/ Viperagp
Что вы знаете о сердце?

"Я могу сказать такую общеизвестную фразу: берегите свое сердце и помните об этом не только в День сердца, но и всю жизнь. А для этого нужно знать генетику своих родителей и предшественников — если у родителей были проблемы, то они могут повториться у детей и внуков. Поэтому эти слабые стороны предшественников надо знать. Это первое, — говорит Лео Бокерия. – Второе — никаких особенностей нет, кроме соблюдения нормального режима. Под нормальным режимом я понимаю не только вовремя лечь спать вечером и утром проснуться, хотя это один из основных элементов сохранения нормального состояния организма, но, конечно, достаточное ограничение в еде. Нельзя превращать еду в нечто такое особо радостное, в событие. А третье, надо больше двигаться. Нужно, чтобы человек помнил, что фраза "движение — это жизнь" – вполне реальные слова. В любых условиях человек может сделать хотя бы 10-минутную разминку – приседания, наклоны или просто пройтись километр. 

Кстати говоря, в России есть очень хорошее движение, которое называется "Прогулка с врачом". Его инициировала Ольга Бокерия – член-корреспондент Академии наук и моя младшая дочь. "Прогулка с врачом" имеет большое распространение и в мире. Идея состоит в том, что любой человек, который хочет пообщаться с врачом, может это сделать без простаивания в очереди в поликлинике, а на прогулке – спокойно поговорить с доктором, получить ответы на все свои вопросы, проконсультироваться. 

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© Sputnik. Виталий Белоусов
Лео Бокерия: доктор, который опережает время

Выяснилось, что человек, который ходит хотя бы один час в неделю, проживает по сравнению с тем, кто не ходит, на несколько лет больше. Это данные не какие-то там кухонные, а данные клиники братьев Мэйо – одной из самых известных клиник мира. Поэтому, если нет возможности ходить на фитнес или как-то иначе заниматься спортом, нужна хотя бы прогулка.  Причем, сегодня, даже если рядом с вашим местом жительства негде гулять, это тоже не проблема.  Есть очень недорогие дорожки для ходьбы, которые считают, сколько вы прошли, пульс и скорость. Это очень удобно. Для начала достаточно ходить по 15-20 минут в день, а когда привыкнете — 30 или 45 минут. А больше и не надо".




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