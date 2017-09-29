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Что вы знаете о сердце?

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Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. Sputnik Абхазия предлагает вам пройти тест и ответить на интересные вопросы о сердце.

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