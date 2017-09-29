Что вы знаете о сердце?

Во Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября, главный кардиолог страны Людмила Отырба рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава, почему жители республики так часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и как важно не упустить драгоценное время.

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