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Баллистические ракеты на параде в Пхеньяне. Северная Корея

КНДР пригрозила США: старых сумасшедших проучат, ответив огнем на огонь

© AP Photo. Wong Maye-E
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Ранее Трамп заявил, что военное решение конфликта с Северной Кореей по-прежнему возможно, отметив, что военный ответ "будет разрушительным для Северной Кореи".

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Если нагнетание напряженности и враждебных действий США продолжится, то Пхеньян готов "проучить Вашингтон огнем", заявил представитель комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Как представитель уже четко разъяснял, заявление председателя госсовета КНДР является ультиматумом американским агрессорам, потерявшим рассудок и заметавшимся перед мощной армией чучхейской Кореи, и критически важным предупреждением, которое декларирует жесточайшую позицию о том, что старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", — приводит агентство заявление чиновника.

Представитель комитета раскритиковал последнее заявление президента США Дональда Трампа по северокорейскому вопросу в Twitter и полеты американских ВВС над полуостровом.

Ранее Трамп написал, что военное решение конфликта с Северной Кореей по-прежнему возможно. Хотя он считает его нежелательным, военный ответ «будет разрушительным для Северной Кореи».

Ранее КНДР заявляла о готовности сбивать американские военные самолеты после демонстративного пролета бомбардировщиков и истребителей США вдоль побережья КНДР в международной воздушной зоне к северу от демилитаризованной зоны.




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