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Логотип на стене штаб-квартиры FIFA в Цюрихе. Архивное фото.

ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ из-за ситуации в Каталонии

© AFP/ MICHAEL BUHOLZER
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В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого запретил Конституционный суд страны.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. ФИФА может начать рассматривать вопрос о санкциях в отношении Королевской испанской футбольной федерации и даже отстранить сборную Испании от международных турниров, в том числе чемпионата мира-2018, если "Барселона" и другие клубы будут исключены из Ла Лиги после референдума о независимости Каталонии, сообщает Р-Спорт.

ранним утром каталонцы встали в очередь на выборы о независимости
REUTERS/Eloy Alonso
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявлял, что в случае отделения Каталонии "Барселоне" не разрешат остаться в примере. Такие же проблемы возникнут у "Жироны" и "Эспаньола".

По данным издания, ФИФА в таком случае, возможно, придется определить, нарушает ли Испания правила, запрещающие вмешательство государства в руководство футболом в стране. Marca напоминает, что ФИФА имеет полномочия отстранить сборную Испании от международных турниров менее чем за год до мундиаля в России.

Сборная Испании, чемпион мира 2010 года, пока не гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата мира-2018.

Ранее министр спорта Каталонии Жерар Фигерас допустил переход «Барселоны» в чемпионат Англии или Франции после референдума.

В воскресенье утром в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.




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