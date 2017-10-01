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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото из архива

Эрдоган: Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

© Sputnik. Sergey Guneyev
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Турецкий лидер выразил свою обеспокоенность "попустительством по отношению к терроризму" со стороны противников вступления Турции в Евросоюз.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Турция ничего не потеряет, если Европейский союз откажется принимать ее в свой состав, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Единственный путь реализации новых планов ЕС проходит через полноправное членство Турции. Она готова оказать поддержку таким инициативам и внести вклад в будущее развитие Европы. Но если ЕС выберет другой путь, это не проблема. Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой", — заявил Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента.

Он отметил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, но не будет по своей инициативе прекращать переговоры о вступлении в него. По словам Эрдогана, политика ЕС завязана на Турции, но он не поддерживает Анкару в борьбе с терроризмом.

"Страны ЕС на первых местах в числе государств, в чьей поддержке мы разочаровались больше всего. Турция очень обеспокоена попустительством по отношению к терроризму, тех, кто открыто выступает против членства Турции в ЕС", — сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер добавил, что в Европе "террористы могут действовать совершенно свободно, беспрепятственно реализуя планы против законных властей Турции".

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.




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