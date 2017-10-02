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Facebook предоставит в понедельник конгрессу США копии связанной с РФ рекламы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, ведется в ФБР и в конгрессе.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. В конгресс США в понедельник попадут 3 тысячи копий рекламных постов из Facebook в рамках расследования якобы вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

"Общая картина заключается в том, что завтра (в понедельник — ред.) мы активизируемся, чтобы помочь конгрессу разобраться в иностранном вмешательстве в рекламную платформу и внести улучшения в рекламную платформу для повышения прозрачности. Мы стремимся внести свой вклад в предотвращение такого рода вредоносных вмешательств", — сообщил в интервью Washington Post вице-президент компании по общественной политике в США Джоэл Каплан.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Ранее сообщалось, что сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские» боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.




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