Ликование и братание: каталонский референдум с человеческим лицом

Несмотря на весь хаос и агрессию, проявившиеся во время референдума, каталонцы нашли в себе силы выразить восхищение работой сотрудников местных правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, которые старались обеспечить безопасность граждан в чрезвычайно накаленной обстановке, передает Sputnik Mundo.

На этих фотографиях одни из самых сильных моментов 1 октября.

Тысячи людей пришли на избирательные участки в надежде своим голосом повлиять на судьбу Каталонии. Пока агенты испанской полиции и Гражданской Гвардии пытались ограничить доступ к участкам и вынести урны для голосования, отдельные пожарные и сотрудники Mossos d'Esquadra защищали граждан от насилия.

На одной из самых трогательных фотографий этого дня, которая получила много репостов в социальных сетях, житель города Льейды (Lleida) обнимает плачущего сотрудника Mossos.​No ho oblidarem. pic.twitter.com/fkaWFlVS7R

— Boris Llona (@borisllonalonso) 1 октября 2017 г.

​"Многие люди выходили, чтобы обнять их", — отметил автор фотографии Борис Льона (Boris Llona).

Как объясняет свидетель данных событий, журналист Розер Перера (Roser Perera), сотрудник правоохранительных органов Каталонии разрыдался "из-за вмешательства испанской полиции".

​На другом видео манифестанты, окруженные шеренгой Mossos, поют песни и пытаются подбадривать голосующих.

Внезапно один из сотрудников Mossos, не выдерживает и смахивает со щеки слезу, другой же закрывает лицо, чтобы не показать, что плачет. Человек из толпы выходит к нему навстречу и обнимает его.Catalan police defend people in Vielha, one of the agents crying

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 октября 2017 г.

​Дарить гвоздики разных цветов или украшать ими полицейские машины сотрудников Mossos уже стало одной из каталонских традиций, с помощью которых жители этого автономного региона показывают, как высоко они ценят работу полицейских.Los Mossos se van de El Putxet con claveles y entre aplausos y "gracias" de los vecinos. Algunos de ellos, con lágrimas, emocionados

— Nacho Carretero (@NachoCarretero) 1 октября 2017 г.Agentes de los Mossos se significan con los independentistas dejando cubrir sus coches con claveles — jose lopez (@JosNegromur) 25 сентября 2017 г. ​В то же время, как минимум шесть каталонских судов возбудили в это воскресенье уголовное дело в отношении сотрудников Mossos d'Esquadra, которых подозревают в неподчинении приказу Верховного суда Каталонии, постановившего воспрепятствовать использованию общественных мест для проведения референдума о независимости Каталонии. Мадрид считает его незаконным.

"Наши поступки не повлияли на нормальную жизнь граждан, принципы уместности и соразмерности нами соблюдались в полной мере" — правоохранители в Twitter доказывают, что их действия имели целью обеспечить правопорядок и безопасность граждан: