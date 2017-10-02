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Стрельба в Лас-Вегасе

Исламское государство взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus
Новости
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Стрелявший по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок принял ислам несколько месяцев назад.

СУХУ, 2 окт — Sputnik. Ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 50 человек, взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Террористы "Исламского государства" (запрещена в РФ и других странах) заявили, что человек, открывший стрельбу в Лас-Вегасе, был с ними связан, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ агентство.По данным источника, Пэддок несколько месяцев назад принял ислам.

Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе
AP/RUPTLY
Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе

Также поступают сообщаения о том, что стрелок после расстрела толпы покончил с собой. Раннее полиция Лас-Вегаса заявила, что подозреваемый был ликвидирован.

Инцидент на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе произошел в воскресенье вечером. Музыканты выступали на открытой площадке у отеля и казино Mandalay Bay. Автоматные очереди послышались во время выступления Джейсона Элдина, он прекратил пение и ушел со сцены.

Десятки патрульных машин съехались к участку городского бульвара Лас-Вегас-Стрип после сообщений о появлении стрелка. 

Число жертв трагедии в Лас-Вегасе превысило 50 человек.




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