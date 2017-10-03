Ученые: при помощи кофе можно сбросить вес

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Исследование, проведенное в стенах Университета Аризоны, представило данные о том, что употребление кофе может способствовать похудению за счет ускорения обмена веществ. С этой целью в напиток необходимо добавлять немного масла, отмечают его авторы, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на MedikForum.

"Всего десять граммов сливочного масла, добавленные в кружку кофе, способствуют более эффективному сбрасыванию лишнего веса", — сообщили они.

По словам ученых, масло обволакивает стенки кишечника и мешает всасываться нежелательным ингредиентам, попадающим в организм человека вместе с другой пищей и замедляющим метаболизм. В то же время, подчеркивают эксперты, сам напиток не должен содержать в себе сахар.

Напомним, ранее исследователи заявляли о том, что целенаправленное сжигание калорий, например, за счет физических упражнений, не поможет похудеть, если человек употребляет вредную пищу, насыщенную жирами и сахар.