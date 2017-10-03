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Facebook: большинство "российской" рекламы показали в США после выборов

© Sputnik. Natalia Seliverstova
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Компания Facebook предоставила в конгресс США 3 тысячи копий рекламных постов из Facebook в рамках расследования якобы вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Более половины рекламы, которая имела "российское происхождение", в социальной сети Facebook в США была показана уже после президентских выборов в ноябре 2016 года, а четверть такой рекламы вообще никто не увидел, говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Заявление опубликовано по итогам слушаний в конгрессе США, где представители Facebook предоставили конгрессменами 3 тысячи объявлений, зарегистрированных в соцсети в 2015–2017 годах якобы от имени российской организации ООО "Агентство интернет-исследований", указав, что эти объявления "разжигали расовые и социальные разногласия".

В конгрессе считают, что эти данные свидетельствуют о вмешательстве РФ в выборы в США, что в российские власти категорически отрицают.

Согласно заявлению Facebook, в общей сложности такую рекламу увидели 10 миллионов человек (всего на выборах за кандидатов от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Хиллари Клинтон проголосовали более 128 миллионов избирателей).

Социальная сеть facebook
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Facebook предоставит в понедельник конгрессу США копии связанной с РФ рекламы

Однако лишь 44% этой рекламы пользователи соцсети увидели до дня выборов 8 ноября, а остальное — после.

Более того, 25% всей рекламы в силу особенностей ее демонстрации в сети вообще не нашла своего зрителя.

В сентябре Facebook заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские боты» якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.




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