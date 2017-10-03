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Передача машин скорой медицинской помощи Свердловской области

Трое детей скончались от отравления крысиным ядом на Ставрополье

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
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Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило о госпитализации четверых детей и гибели одного ребенка в результате отравления крысиным ядом.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Число детей, скончавшихся от отравления крысиным ядом на Ставрополье, дошло до трех, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Ставропольскому краю.

"Скончались еще двое детей: мальчик 2013 года рождения, девочка 2008 года рождения", — сказал собеседник агентства.

В смерти девочки следователи заподозрили ее 78-летнюю прабабушку. По данным СК, 27 сентября женщина в своем доме в поселке Тихом Буденновского района для уничтожения грызунов разложила яд, через несколько дней к прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами.

"Крысиный яд, который использовала женщина, предназначался для дезинсекции незагруженных хранилищ различного типа, запасов продовольственного, семенного и фуражного зерна в складских помещениях, силосах элеваторов, хранящихся насыпью или в мешках под пленкой, его несколько лет назад купила внучка в одной из аптек", — сказал представитель СУ СК..




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